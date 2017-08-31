Умерла певица Людмила Рюмина

Советская и российская исполнительница Людмила Рюмина скончалась в Москве. Об этом в четверг, 31 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к певице.

«Людмила Георгиевна скончалась в Боткинской больнице после тяжелой продолжительной болезни», — рассказал собеседник агентства. Рюминой было 68 лет.

Певица получила звание народной артистки России в 1991 году. С 1999-го она работала художественным руководителем государственного театра «Московский культурный фольклорный центр под руководством Людмилы Рюминой».

В ее дискографии 16 альбомов. Рюмина исполняла русские народные песни. Она также работала руководительницей основанного ей Московского государственного ансамбля «Русы». В 2007 году певица получила орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени за вклад в развитие музыкального искусства и популяризацию русского народного творчества.