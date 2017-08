Умер джазмен Джон Аберкромби

В Кортленде, штат Нью-Йорк, скончался гитарист Джон Аберкромби. Об этом сообщается на его Facebook-странице.

Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Музыканту было 72 года.

Аберкромби известен как джазовый гитарист. Он в разное время играл с такими исполнителями, как Билли Кобэм, Ральф Таунер, Джек Деджонетт, Майкл Брекер и Чарльз Ллойд.

Джазмен также известен экспериментами с синтезаторной гитарой.

В дискографии артиста более 100 альбомов, в том числе Timeless, Straight Flight, Natural Living, November, Speak of the Devil, Cat 'n' Mouse и Wait Till You See Her.

В июле из жизни ушел южноафриканский джазовый музыкант Рэй Фири, основатель коллектива Stimela.