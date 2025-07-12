Кличко заявил об угрозе демократии на Украине

Мэр Киева Кличко заявил, что демократия на Украине оказалась под угрозой

В результате действий властей страны демократия на Украине оказалась под угрозой. С таким заявлением выступил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в условиях, когда ключевым вызовом для Украины является сохранение государственности, правоохранительные органы по заданию руководства страны продолжают преследовать всех, кто выражает несогласие с его действиями. Он отметил, что под прикрытием военного положения продолжаются уголовные дела, обыски и аресты, с помощью которых власти сводят счеты со своими оппонентами.

«Эта адская машина набирает обороты. И тоталитаризмом пахнет, на самом деле, все сильнее. Мы оказались в ситуации угрозы демократии в стране. (...) От края этой пропасти нужно отойти», — написал политик.

Ранее Кличко прокомментировал вручение подозрений директору транспортного департамента Киева Руслану Кандибору и бывшему секретарю Киевсовета Владимиру Бондаренко. Он заявил, что обвинения против чиновников политически мотивированы и «абсолютно манипулятивны».