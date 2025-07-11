Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:24, 11 июля 2025Бывший СССР

Кличко осудил задержания киевских чиновников

Кличко заявил, что обвинения киевских чиновников политически мотивированы
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Обвинения киевских чиновников политически мотивированы и являются репрессивной деятельностью. Так мэр города Виталий Кличко прокомментировал вручение подозрений директору транспортного департамента Руслану Кандибору и бывшему секретарю Киевсовета Владимиру Бондаренко, передает «Страна.ua».

По его словам, обвинения в халатности в отношении Кандибора «абсолютно манипулятивны» и созданы для того, чтобы уничтожить репутацию властей украинской столицы и дестабилизировать жизнеобеспечение города.

«За все незаконные действия все равно, рано или поздно, придется отвечать — и их исполнителям, и режиссерам», — заявил Кличко.

Ранее Офис Генпрокурора Украины (ОГП) предъявил обвинения в халатности из-за разрушений в столичном метро Кандибору. Отмечается, что действия чиновника, повлекшие закрытие станций метро, нанесли бюджету города урон в размере 164 миллиона гривен (порядка 304 миллионов рублей).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уже несколько дней в Подмосковье массово досматривают грузовики. В них ищут дроны. Что известно?

    Россиянам покажут уникальное шоу с Собчак с Роговым

    Гипертоникам дали советы по образу жизни в жару

    В РПЦ порассуждали о принуждении россиян к рождению детей

    Раскрыто будущее «Торпедо» после исключения из РПЛ

    Представитель «Роснано» раскрыл в суде местонахождение Чубайса

    Кличко осудил задержания киевских чиновников

    На Украине призвали отменить «безмозглую» Верку Сердючку за песни на русском

    Стилист Лисовец перечислил главные табу пляжной моды в 2025 году

    Песков рассказал о работе Кремля в жару

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости