Кличко осудил задержания киевских чиновников

Кличко заявил, что обвинения киевских чиновников политически мотивированы

Обвинения киевских чиновников политически мотивированы и являются репрессивной деятельностью. Так мэр города Виталий Кличко прокомментировал вручение подозрений директору транспортного департамента Руслану Кандибору и бывшему секретарю Киевсовета Владимиру Бондаренко, передает «Страна.ua».

По его словам, обвинения в халатности в отношении Кандибора «абсолютно манипулятивны» и созданы для того, чтобы уничтожить репутацию властей украинской столицы и дестабилизировать жизнеобеспечение города.

«За все незаконные действия все равно, рано или поздно, придется отвечать — и их исполнителям, и режиссерам», — заявил Кличко.

Ранее Офис Генпрокурора Украины (ОГП) предъявил обвинения в халатности из-за разрушений в столичном метро Кандибору. Отмечается, что действия чиновника, повлекшие закрытие станций метро, нанесли бюджету города урон в размере 164 миллиона гривен (порядка 304 миллионов рублей).