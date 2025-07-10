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14:54, 10 июля 2025Бывший СССР

На Украине обвинили в халатности отвечавшего за метро чиновника из мэрии Киева

ОГП Украины обвинил в халатности главу транспортного департамента мэрии Киева
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Офис Генпрокурора Украины (ОГП) предъявил обвинения в халатности из-за разрушений в столичном метро главе транспортного департамента мэрии Киева. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба ведомства.

«Установлено, что директор Департамента транспортной инфраструктуры не контролировал работу столичных предприятий, подчиненных ему как руководителю, (...) что впоследствии и привело к временному закрытию станций метро», — говорится в публикации.

Отмечается, что действия чиновника, повлекшие закрытие станций метро, нанесли бюджету города урон в размере 164 миллиона гривен (порядка 304 миллионов рублей).

В марте 2025 года мэр Киева Виталий Кличко провел массовые увольнения в столичной администрации на фоне сообщений о коррупции. Тогда в отставку было отправлено порядка 11 чиновников.

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