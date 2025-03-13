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13:47, 13 марта 2025Бывший СССР

Кличко провел массовые увольнения в мэрии Киева на фоне сообщений о коррупции

Кличко уволил четырех чиновников в мэрии Киева на фоне известий о коррупции
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко уволил четырех чиновников городской администрации и анонсировал отставку еще семи. О массовых увольнениях в мэрии украинской столицы на фоне дела о коррупции сообщил в Telegram сам Кличко.

Из его сообщения следует, что в отставку отправлены замглавы мэрии Петр Оленич, замглавы городской службы «Киевблагоустройство» Алексей Мушта, замглавы городской службы «Спецжилфонд» Юрий Леонов, директор городской службы «Инженерный центр» Михаил Терентьев.

В украинской прессе сообщается, что все попавшие под увольнение чиновники мэрии стали фигурантами дела о коррупции в продаже городского имущества.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины провела обыски в мэрии Киева после критики Кличко в адрес окружения украинского президента Владимира Зеленского. В частности, мэр украинской столицы обвинил в политических интригах главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

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