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14:54, 6 февраля 2025Бывший СССР

В мэрии Киева прошли обыски после критики Кличко в адрес окружения Зеленского

САП Украины провела обыски в мэрии Киева после критики окружения Зеленского
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sergei Chuzavkov / AP

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины после критики Виталия Кличко в адрес окружения президента Владимира Зеленского провела в мэрии Киева обыски по делу о создании в горсовете преступной организации. О следственных действия сообщает в Telegram пресс-служба ведомства.

«[Сотрудники] проводят масштабную операцию по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете и Киевской горадминистрации», — говорится в публикации.

29 января Виталий Кличко в видеообращении к Зеленскому пожаловался на деятельность главы Киевской гражданской военной администрации (ГВА) Тимура Ткаченко, назвав его частью президентского окружения. По словам мэра, Ткаченко мешает решению хозяйственных вопросов и отбирает полномочия у гражданских ведомств.

Спустя несколько дней глава Киевской ГВА в ответ обвинил Кличко в препятствовании расследованию теневых схем в украинской столице. По словам Ткаченко, команда мэра, используя формальные основания, затягивает создание комиссии по расследованию коррупции.

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