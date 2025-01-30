Глава Киевской военной администрации обвинил Кличко в помощи коррупционерам

Глава Киевской ГВА Ткаченко обвинил мэра Киева Кличко в помощи коррупционерам

Мэр Киева Виталий Кличко препятствует расследованию теневых схем, нарушая работу профильных органов. В помощи коррупционерам главу украинской столицы обвинил в Telegram глава Киевской гражданской военной администрации (ГВА) Тимур Ткаченко.

«В столице продолжают существовать теневые схемы, по которым город теряет доходы. (...) Было инициировано создание рабочей группы "Прозрачность и подотчетность". Однако, используя формальные основания, команда мэра затягивает ее создание», — заявил чиновник.

Он добавил, что, несмотря на сопротивление гражданских властей, добьется создания соответствующей комиссии.

29 января Виталий Кличко записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и пожаловался на деятельность Тимура Ткаченко. По словам мэра, глава Киевской ГВА мешает решению хозяйственных вопросов и отбирает полномочия у гражданских ведомств.