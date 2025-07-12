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17:54, 12 июля 2025Бывший СССР

Военкор показал кадры «выкуривания» бойцов ВСУ из «Улея»

Военкор Коц показал кадры выкуривания бойцов ВСУ из укрепрайона возле Орехова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Военный корреспондент Александр Коц показал видеоролик с «выкуриванием» бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из «Улея». Соответствующие кадры он опубликовал в своем Telegram-канале.

Журналист пояснил, что «Улеем» называют укрепрайон к западу от населенного пункта Орехово. По его словам, украинские военнослужащие окопались в садах Новоандреевки.

Коц уточнил, что операторы группы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ZVENO ударили зажигательными боеприпасами по опорным пунктам противника, «буквально выжигая» их позиции.

Ранее военкор рассказал, что российские операторы беспилотных летательных аппаратов стали чаще использовать засадную тактику. «Стоит только вражеской "броне" попасть в объектив камеры, как дрон выскакивает из травы, словно чертик из табакерки», — поделился Коц.

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