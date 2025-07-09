Военкор рассказал о новой тактике российских операторов БПЛА

Коц: Российские операторы БПЛА стали чаще использовать засадную тактику

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) стали чаще использовать засадную тактику. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

«Это когда FPV тихо-мирно сидит на обочине дороги, экономя заряд аккумулятора, и ждет своего "клиента". Стоит только вражеской "броне" попасть в объектив камеры, как дрон выскакивает из травы, словно чертик из табакерки, и на встречном курсе втыкается в супостата», — рассказал военкор.

Коц также показал работу российских операторов БПЛА на покровском направлении. Уточняется, что дроны поразили украинские пикапы, бронеавтомобиль, блиндаж с личным составом, миномет, гаубицу, ретранслятор и боевую машину пехоты (БМП) Bradley.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли один из самых мощных ударов по Украине за время проведения специальной военной операции. Для атаки использовали 728 беспилотников.