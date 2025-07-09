Россия нанесла один из самых мощных ударов по Украине за все время СВО. «Искандеры» и сотни дронов атаковали заводы и аэродромы

Россия нанесла один из самых мощных ударов по Украине за все время СВО

В ночь на 9 июля Россия нанесла массовый удар по Украине. Как с российской, так и с украинской стороны его уже назвали одним из самых масштабных за все время спецоперации.

В частности, по данным Воздушных сил ВСУ, в налете использовались 728 беспилотников, что назвали рекордной за более чем три года атакой.

Основной удар пришелся по западу Украины

По сообщениям украинских воздушных сил, для атаки были использованы БПЛА типа «Герань» и другие виды, а также в ВСУ зафиксировали семь крылатых ракет «Искандер-К» и шесть аэробалистических ракет типа «Кинжал». Основным направлением удара был город Луцк в Волынской области на западе Украины.

Минобороны России утром подтвердило ночной групповой удар оружием большой дальности по военным аэродромам, в том числе «Кинжалами» и дронами. Там утверждают, что цель удара достигнута и все назначенные объекты поражены.

По данным украинских источников, в Луцке произошло прямое попадание по заводу «Мотор», где ремонтировали авиационные двигатели. Уничтожена часть производственных мощностей, зафиксированы пожары. В Житомирской области два удара «Кинжалом» пришлись по району аэродрома Озерное, загорелся склад с вооружением. Очевидцы сообщали о сильных взрывах и разлетах боекомплектов. «Горит как минимум на аэродроме, как в районе стоянок авиатехники, так и на территории зданий аэродрома», — говорилось в сообщении канала «Изнанка».

Также прилеты зафиксированы в Киевской области, где загорелись склады и логистические узлы. Кроме того, удары пришлись на Днепропетровскую, Тернопольскую, Полтавскую и Львовскую области. В Харькове серия взрывов отмечена в районе аэропорта. Также ракеты «Кинжал» атаковали аэродром ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал удар по военному аэродрому в Волыни на западе страны. «Это и аэродром, и отдельные предприятия, которые на этом направлении атакованы», — добавил он.

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев также подтвердил, что Вооруженные силы России нанесли удар по тренировочным украинским полигонам во Львовской, Волынской и Тернопольской областях. «Били по районам с военными складами, железнодорожными узлами, а главное — по тем самым тренировочным полигонам», — рассказал он. По его словам, на эти полигоны в мае-июне завозили технику стран Запада и мобилизованных по последнему призыву.

Зеленский в ответ призвал к новым антироссийским санкциям

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о масштабной атаке сотнями дронов и ракетами, утверждая также, что большинство целей было сбито.

Фото: ГСЧС Украины

«Основной удар был по Луцку. Повреждения зафиксированы также в Днепровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях», — отметил он.

Зеленский назвал атаку показательной и очередным доказательством, что «нужны болезненные санкции против российской нефти», а также призвал к вторичным санкциям в отношении тех, кто ее покупает. «Каждый, кто хочет мира, должен действовать», — заключил он.