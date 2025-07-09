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11:04, 9 июля 2025Бывший СССР

Украина признала удар по военному аэродрому в Волыни

В украинском командовании признали удар по военному аэродрому в Волыни
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: ГСЧС Украины

Россия в ночь на 9 июля нанесла ракетно-дроновый удар по военному аэродрому в Волыни на западе Украины. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат, его цитирует ТАСС.

«Конечно, [удар пришелся] на Волынь. Это и аэродром, и отдельные предприятия, которые на этом направлении атаковал враг», — признал военный.

Ранее сообщалось, что российский удар по Украине в ночь на 9 июля стал одним из самых масштабных с начала специальной военной операции (СВО).

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