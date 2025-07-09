Украина признала удар по военному аэродрому в Волыни

В украинском командовании признали удар по военному аэродрому в Волыни

Россия в ночь на 9 июля нанесла ракетно-дроновый удар по военному аэродрому в Волыни на западе Украины. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат, его цитирует ТАСС.

«Конечно, [удар пришелся] на Волынь. Это и аэродром, и отдельные предприятия, которые на этом направлении атаковал враг», — признал военный.

Ранее сообщалось, что российский удар по Украине в ночь на 9 июля стал одним из самых масштабных с начала специальной военной операции (СВО).