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10:32, 9 июля 2025Бывший СССР

Россия нанесла по Украине один из самых мощных ударов с начала СВО

ВС РФ нанесли один из самых масштабных ударов по Украине с начала СВО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли один из самых масштабных дроновых ударов по Украине с начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

«По данным украинских и мониторинговых источников, в ночь на 9 июля РФ нанесла одну из самых масштабных атак за все время СВО — с применением ударных беспилотников и, вероятно, гиперзвуковых ракет "Кинжал"», — говорится в публикации.

Ранее в украинской армии назвали рекордным российский удар в ночь на 9 июля.

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