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09:24, 9 июля 2025Бывший СССР

На Украине сообщили о рекордной атаке дронов

Воздушные силы Украины сообщили о рекордной атаке дронов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили о рекордной атаке с помощью БПЛА по объектам на территории республики. Об этом украинское ведомство написало в своем Telegram-канале.

Отмечается, что для атаки были использованы 728 БПЛА типа «Герань» и других видов, 7 крылатых ракет «Искандер-К» и 6 аэробалистических ракет типа «Кинжал».

Основным направлением удара, как сообщили в ВС ВСУ, был город Луцк в Волынской области на западе Украины.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска в ходе комбинированной ночной атаки ударили по аэродромам ВСУ в нескольких регионах страны.

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