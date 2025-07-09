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08:36, 9 июля 2025Бывший СССР

Российские войска ударили по аэродромам ВСУ

Лебедев: ВС РФ ударили по аэродромам в Киевской области, Полтаве и Житомире
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска в ходе комбинированной ночной атаки ударили по аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в нескольких регионах страны. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В Киевской области прилет в аэродром в Гостомеле. В Полтаве несколько в аэродром. В Житомире в аэродром», — приводятся в публикации слова подпольщика.

Лебедев добавил, что Вооруженные силы (ВС) России успешно поразили аэропорт в Харькове.

Ранее Лебедев рассказал, что жителям оккупированного ВСУ Херсона приходится прятаться от сотрудников военкомата, чтобы не попасть на фронт, они ждут возвращения российских войск. По его словам, из-за «охоты» военкомов на мужчин местные жители давно обмениваются опытом, как избежать насильной мобилизации.

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