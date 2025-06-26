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07:55, 26 июня 2025Бывший СССР

В подполье рассказали об ожидающих возвращения ВС России жителях Херсона

Лебедев: Жители Херсона прячутся от ТЦК и ждут возвращения ВС России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aziz Karimov / Globallookpress

Жителям оккупированного Вооруженными силами Украины (ВСУ) Херсона приходится прятаться от сотрудников ТЦК (аналог военкомата), чтобы не попасть на фронт, они ждут возвращения российских войск. Об этом РИА Новости рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, из-за «охоты» военкомов на мужчин местные жители давно обмениваются опытом, как избежать насильной мобилизации, не попадаясь на глаза ТЦК. «Тяжело постоянно сидеть в доме, но знаю кто после прихода ВСУ не выходит на улицу. Благодаря этому и живы, но пояса придется затянуть потуже до возвращения русских», — процитировал подпольщик слова жителей Херсона.

Лебедев отметил, что украинских военнослужащих херсонцы считают «взяточниками и подлецами».

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что ВСУ намеренно запугивают мирных жителей Херсона, чтобы дестабилизировать обстановку в регионе перед возможным наступлением российских войск.

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