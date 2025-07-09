Зеленский отреагировал на самый масштабный удар по Украине

Зеленский: Это была показательная атака

Ночная атака Вооруженных сил (ВС) России по Украине была показательной. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале в среду, 9 июля.

«Это показательная атака. (...) Очередное доказательство, что нужны санкции», — отреагировал он. Отмечается, что повреждения были зафиксированы в 10 областях Украины.

Ранее в Воздушных силах Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили о рекордной атаке с помощью БПЛА по объектам на территории республики. Отмечалось, что для атаки были использованы 728 БПЛА типа «Герань» и других видов.

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России нанесли удар по тренировочным украинским полигонам в трех областях. По его словам, на эти полигоны в мае-июне завозили технику стран Запада и мобилизованных.

