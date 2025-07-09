ВС России ударили по украинским полигонам в трех областях

Лебедев: ВС России ударили по полигонам ВСУ в трех областях

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по тренировочным украинским полигонам в трех областях. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Работали по Львову, Волыни, Тернополю. Не просто по областным центрам — били по районам с военными складами, железнодорожными узлами, а главное — по тем самым тренировочным полигонам», — рассказал Лебедев.

По его словам, на эти полигоны в мае-июне завозили технику стран Запада и мобилизованных свежих призывов.

Ранее Лебедев сообщил, что российские войска в ходе комбинированной ночной атаки ударили по аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в нескольких регионах страны.