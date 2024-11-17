Армия России нанесла массированный удар по объектам энергетики Украины. В Киеве его назвали одним из самых масштабных

Зеленский заявил о массированном ударе ВС РФ по всей Украине 17 ноября

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) в воскресенье, 17 ноября, нанесли массированный удар по критически важным объектам на Украине. Взрывы прогремели в ряде крупных городов страны: Киеве, Днепре, Кривом Роге, Николаеве, Одессе и других.

В Министерстве обороны России подтвердили нанесение массированного удара по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, и предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения. Кроме того, были поражены склад беспилотных летательных аппаратов, скопления живой силы и военной техники противника в 144 районах.

Все спланированные цели поражены пресс-служба Минобороны России

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в результате массированной атаки на Украине были поражены 63 объекта инфраструктуры. «Прилеты по Украине сегодня утром — с четырех утра и до половины одиннадцатого. Мне написали о 63 попаданиях», — рассказал он.

Подпольщик уточнил, что среди пораженных объектов оказался целый ряд полигонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в западной части страны. Кроме того, по его словам, во Львовской области Украины был поражен аэродром Стрый.

В Одессе произошли отключения света и перебои с водой, остановили электротранспорт

После удара ВС РФ по инфраструктуре Одессы мэр города Геннадий Труханов объявил об отключении света в некоторых его районах. Вслед за этим местные жители пожаловались на перебои с водой. Также был остановлен электротранспорт. Спустя несколько часов Труханов заявил о тяжелой ситуации с электроснабжением в Одессе. По его словам, городские больницы и часть котельных перевели на работу от генераторов, однако некоторые котельные высокой мощности остались без резервных источников питания из-за отсутствия достаточно мощных генераторов.

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий, в свою очередь, сообщил о повреждении критической инфраструктуры региона. По его словам, повреждена оказалась магистральная труба теплоснабжения, в результате без теплоснабжения временно оказались шесть тысяч человек.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко объявил о вводе экстренных отключений электроэнергии по всей территории страны: «Атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии».

Атаку 17 ноября назвали одной из самых масштабных

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что эта атака ВС РФ стала одной из наиболее масштабных.

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«Россия начала одну из крупнейших воздушных атак», — написал он.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил наличие повреждений ряда объектов от попаданий и падения обломков при массированном комбинированном ударе по всем регионам страны.

За эту ночь и утро россияне применили дроны разных типов, в частности "Шахеды". Крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты: "Цирконы", "Искандеры", "Кинжалы". В общей сложности — около 120 ракет и 90 дронов Владимир Зеленский президент Украины

По его словам, к ликвидации последствий были привлечены «все необходимые силы».