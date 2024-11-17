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12:47, 17 ноября 2024Бывший СССР

В Одессе заявили о тяжелой ситуации с электроснабжением

Мэр Одессы Труханов заявил о тяжелой ситуации с электроснабжением в городе
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ukrainian Emergency Service / AP

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о тяжелой ситуации с электроснабжением в городе. Подробный комментарий он разместил в Telegram-канале.

Утром 17 ноября на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Журналисты писали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. В министерстве энергетики Украины сообщили о введении экстренных отключений электроэнергии. Жители Одессы докладывали о перебоях с электроснабжением и остановке всего городского электротранспорта.

«Уважаемые одесситы, вы видите, что ситуация очень тяжелая», — отметил Труханов.

Он подчеркнул, что все больницы города и часть котельных перевели на работу от генераторов, однако некоторые котельные высокой мощности остались без резервных источников питания из-за отсутствия достаточно мощных генераторов.

Труханов пояснил, что городской совет начал экстренное заседание.

Ранее сообщалось, что во Львовской области Украины поражена критическая инфраструктура.

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