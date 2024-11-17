Власти Львовской области заявили о повреждении критической инфраструктуры

Глава Львовской ОВА Козицкий сообщил о повреждении критической инфраструктуры

Во Львовской области Украины поражена критическая инфраструктура. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.

В результате ударов повреждена оказалась магистральная труба теплоснабжения, уточнил Козицкий. По его словам, без теплоснабжения из-за этого временно оказались шесть тысяч человек.

На всей территории Украины утром 17 ноября объявили воздушную тревогу. В этот же день сообщалось о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской и прочих областях. Украинское Минэнерго проинформировало об экстренных отключениях электроэнергии.

Ранее в воскресенье Минобороны России сообщило о поражении военных аэродромов и объектов энергетики Украины. Массированный удар по критически важным объектам инфраструктуры был нанесен ВС РФ 17 ноября. Все намеченные цели были поражены, отчитались в военном ведомстве. По данным российского Министерства обороны, в число таких целей вошли склад БПЛА, скопления живой силы и военной техники.

В результате массированного удара, как сообщил Telegram-канал Shot, в Одессе пропали свет и вода, в Кривом Роге — электричество. Похожие проблемы также наблюдались в нескольких районах Киева.