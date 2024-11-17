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09:41, 17 ноября 2024Бывший СССР

Российская армия нанесла массированный удар по территории Украины

Россия нанесла массированный удар по критически важным объектам Украины
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: РИА Новости

Российская армия в воскресенье, 17 ноября, нанесла массированный удар по критически важным объектам на Украине. Об этом заявил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«С самого утра Армия России поражает вражеские объекты по всей Украине. (...) Как сообщают местные власти, часть ударов нанесена по объектам энергетической инфраструктуры», — говорится в публикации. Отмечается, что в стране вводятся экстренные отключения света.

По данным Shot, взрывы прогремели в ряде городов Украины: Киеве, Днепре, Кривом Роге, Одессе и других. При этом в Одессе пропали свет и вода, в Кривом Роге — электричество. В Киеве в некоторых районах также наблюдались перебои с электричеством.

В субботу, 16 ноября, в российском Минобороны рассказали, что Вооруженные силыРоссии нанесли удар по украинским объектам энергетической инфраструктуры, которые использовались для обеспечения действий Вооруженных сил Украины. Кроме того, в министерстве сообщили о взятии под контроль сразу двух населенных пунктов в Донецкой народной республике.

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