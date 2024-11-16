Российская армия нанесла удар по украинскому военному аэродрому

МО РФ: ВС России нанесли удар по инфраструктуре военного аэродрома ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по украинским объектам энергетической инфраструктуры, которые использовались для обеспечения действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили журналистам в субботу, 16 ноября, в российском Минобороны (МО).

Кроме того, Российской арией был нанесен удар по инфраструктуре военного аэродрома, цехам производства и местам хранения дронов, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 165-ти районах, добавили в МО РФ.

Ранее в Минобороны сообщили о взятии под контроль сразу двух населенных пунктов в Донецкой народной республике — Макаровки и Ленинское.