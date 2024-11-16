Российские войска взяли под контроль село в ДНР

Минобороны РФ: ВС России взяли под контроль Макаровку в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам рассказали в Министерстве обороны.

По сообщению представителей оборонного ведомства, речь идет о населенном пункте Макаровка. В Минобороны уточнили, что в боях за населенный пункт участвовали военнослужащие группировки войск «Восток».

На этом направлении украинские военные потеряли до 140 бойцов, а также несколько единиц техники.

Также, сегодня, 16 ноября, Минобороны сообщало о переходе под российский контроль села Ленинское в ДНР.