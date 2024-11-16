Минобороны: российские войска заняли Ленинское в ДНР

Российские войска заняли Ленинское в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили журналистам в Минобороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, российские военные поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Петровка, Дылеевка, Селидово, Ильинка, Новогродовка и Новодмитровка в ДНР.

Кроме того, российские военные отразили четыре контратаки штурмовых подразделений ВСУ. В результате противник потерял более 370 военнослужащих, боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, две 152 мм гаубицы «Мста-Б», три 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира».

Наряду с этим Вооруженные силы России взяли под контроль село Макаровка в ДНР.