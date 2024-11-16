Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:15, 16 ноября 2024Россия

Российские войска заняли Ленинское в ДНР

Минобороны: российские войска заняли Ленинское в ДНР
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска заняли Ленинское в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили журналистам в Минобороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, российские военные поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Петровка, Дылеевка, Селидово, Ильинка, Новогродовка и Новодмитровка в ДНР.

Кроме того, российские военные отразили четыре контратаки штурмовых подразделений ВСУ. В результате противник потерял более 370 военнослужащих, боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, две 152 мм гаубицы «Мста-Б», три 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира».

Наряду с этим Вооруженные силы России взяли под контроль село Макаровка в ДНР.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умерла актриса Светлана Светличная

      В Крыму предложили провести референдум для спасения Украины

      Стало известно место похорон Светличной

      Умер российский режиссер Александр Панкратов

      Главы субъектов России поддержали президента Абхазии

      Захарова дала совет демократам в США

      Воронежский губернатор рассказал о падении обломков беспилотника на здание

      Беспилотники ВСУ атаковали Белгородчину 33 раза за сутки

      Раскрыта причина смерти актрисы Светланы Светличной

      Авто с россиянами упало в канал в Петербурге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше