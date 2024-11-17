В Минобороны рассказали об ударах по объектам на Украине

В МО заявили о поражении военных аэродромов и объектов энергетики Украины

Российская армия поразила инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики на Украине. Об ударах журналистам в воскресенье, 17 ноября, рассказало Минобороны (МО) России.

В оборонном ведомстве сообщили, что утром 17 ноября Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, и предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения. «Все спланированные цели поражены», — добавили в МО.

В Минобороны также указали, что поражение было нанесено складу беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники в 144 районах.

Ранее сообщалось, что утром 17 ноября в ряде городов Украины прогремели взрывы. При этом в Одессе пропали свет и вода, в Кривом Роге — электричество. В Киеве в некоторых районах также наблюдались перебои с электричеством.