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11:31, 17 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский прокомментировал удар по Украине

Зеленский заявил о массированном ударе ВС РФ по всей Украине
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по всей территории Украины. Об этом президент страны Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

«Массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. За эту ночь и утро россияне применили дроны разных типов, в частности, "Шахеды". Крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты: "Цирконы", "Искандеры", "Кинжалы". В общей сложности — около 120 ракет и 90 дронов», — прокомментировал Зеленский атаку ВС РФ.

Он заявил, что целью Российской армии была энергетическая инфраструктура страны, а также признал наличие повреждений ряда объектов от попаданий и падения обломков. Кроме того, некоторые районы были обесточены, но «все необходимые силы привлечены для ликвидации последствий».

Российская армия в воскресенье, 17 ноября, нанесла массированный удар по критически важным объектам на Украине. Взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Одессе и других городах страны.

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