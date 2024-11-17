В подполье заявили о поражении аэродрома во Львовской области

Подпольщик Лебедев заявил о поражении аэродрома Стрый во Львовской области

Во Львовской области Украины был поражен аэродром Стрый. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Написали о поражении на аэродроме Стрый во Львовской области. Пишут, что детонация и черный дым валит», — сообщил подпольщик, ссылаясь на информацию своих источников.

Ранее сообщалось, что Российская армия в воскресенье, 17 ноября, нанесла массированный удар по критически важным объектам на Украине. Уточнялось, что взрывы прогремели в ряде городов: Киеве, Днепре, Кривом Роге, Одессе и других. В стране вводились экстренные отключения света.

Перед этим стало известно, что на Украине был ликвидирован белорусский отряд спецназа «АСП Террор», воевавший на стороне Киева. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

