На Украине ликвидирован отряд спецназа из белорусских наемников. Что известно о подразделении «АСП Террор»?

На Украине ликвидировали отряд спецназа из Белоруссии «АСП Террор»

На Украине ликвидирован белорусский отряд спецназа «АСП Террор», воевавший на стороне Киева. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Подчинявшийся Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины батальон был расформирован. Часть бойцов перешла в отряды специального назначения военной разведки, остальные военнослужащие «больше не выполняют боевых задач».

«АСП Террор» был назван в честь белорусского наемника с одноименным позывным, получившего несовместимые с жизнью ранения в марте 2022 года в районе города Ирпень. Подразделение отличалось неуставными отношениями между бойцами и командованием. В 2023 году МВД Белоруссии признало интернет-ресурсы отряда экстремистским формированием.

На стороне ВСУ воюет полк из белорусской оппозиции

Кастусь Калиновский — деятель польского национально-освободительного движения, революционер и публицист, один из лидеров Польского восстания 1863 года. Он распространял обращения к крестьянам современных Белоруссии и Литвы (в том числе и на национальных языках), где призывал их поддержать польское восстание, обещая, что власти независимой Польши обеспечат белорусам и литовцам национальную автономию

С марта 2022 года на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюет белорусский национальный батальон, который впоследствии разросся до полка. В подразделение имени Кастуся Калиновского вошли как участники боевых действий в Донбассе в составе тактической группы «Беларусь», так и новобранцы без опыта боевых действий. В числе последних преобладали эмигранты, покинувшие Белоруссию после протестов 2020 года, причем некоторые приехали из Западной Европы и США.

Переброской белорусов на Украину занимается Белорусский дом в Варшаве. Это эмигрантская организация, созданная еще в 2013 году для объединения белорусской диаспоры, и ставшая неофициальным центром противников официального Минска.

На Украине насчитали наемников из 50 стран

На Украине развернут «Интернациональный легион». В нем числятся наемники из множества стран, от США и Колумбии до Франции и Польши — всего из как минимум 50 государств Ближнего Востока, Южной Америки, Европы и Австралии. При этом оказавшиеся на одних позициях с ними украинские военные жалуются, что все иностранцы свысока относятся к местным, что выливается в конфликты, вплоть до перестрелок.

Также стало известно о существовании в ВСУ «Грузинского легиона» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Около 120 наемников этого подразделения участвовали во вторжении ВСУ в Курскую область.

Кроме того, в составе украинской армии действует тюркский батальон «Туран». Подразделение возглавил гражданин Киргизии Алмаз Кудабек оглы, участвующий в боевых действиях на украинской стороне с начала российской специальной военной операции (СВО). В своем видеообращении он, в частности, заявил о «геноциде тюркоязычного народа» на Украине. Выяснилось, что до начала СВО он работал разнорабочим и парикмахером в России.

В России россиян, воюющих против россиян, приговорили к пожизненному сроку

Особо стоит отметить деятельность «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) в составе ВСУ. Среди прочего, вооруженные боевики в составе украинской диверсионной группы незаконно пересекали границу России, обстреливали местных жителей и минировали местность вокруг домов.

Основателя РДК Дениса Капустина и актера Кирилла Канахина (они оба внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов) в России заочно приговорили к пожизненному заключению. Их обвиняли по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте оружия и боеприпасов, незаконном обороте взрывчатых устройств, незаконном обороте крупнокалиберного огнестрельного оружия, организации незаконного вооруженного формирования или участии в нем, незаконном пересечении госграницы, контрабанде сильнодействующих и ядовитых веществ, организации террористического сообщества или участии в нем, пропаганде терроризма и разбое.