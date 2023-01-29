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01:59, 29 января 2023Бывший СССР

Военный аналитик рассказал о прибытии на Украину наемников из 50 стран

Военный аналитик Михайлов заявил, что на стороне ВСУ воюют наемники из 50 стран

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

На стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют наемники из как минимум из 50 государств. Об этом URA.RU рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов.

Он сослался на доклад российского Минобороны, заявлявшего, что из иностранцев в украинской армии больше всего поляков и румынов. «Далее идут прибалты, канадцы, немцы, представители ряда других стран Европы. Также наемники из стран, не имеющих отношения к постсоветскому пространству, НАТО, ЕС. Мы получали информацию, что черпают наемников с Ближнего Востока, Южной Америки, Австралии», — сказал эксперт.

Михайлов отметил. что услуги наемников оплачивает НАТО. При этом, добавил он, альянс выступал спонсором еще во времена советской войны в Афганистане. «Ситуация практически не меняется, просто расширяются объемы финансирования», — уточнил специалист.

26 января сообщалось, что двое наемников из Колумбии, воевавших на стороне ВСУ погибли, участвуя в боевых действиях. Как пояснили в колумбийском МИД, сограждане находились на Украине с декабря и служили в 49-м пехотном батальоне ВСУ.

24 января в ходе боев под Соледаром также были ликвидированы два иностранных наемника. Отмечалось, что оба убитых — Крис Пэрри и Эндрю Бэгшоу — являются гражданами Великобритании

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Марина Совина
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