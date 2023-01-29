Военный аналитик рассказал о прибытии на Украину наемников из 50 стран

Военный аналитик Михайлов заявил, что на стороне ВСУ воюют наемники из 50 стран

На стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют наемники из как минимум из 50 государств. Об этом URA.RU рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов.

Он сослался на доклад российского Минобороны, заявлявшего, что из иностранцев в украинской армии больше всего поляков и румынов. «Далее идут прибалты, канадцы, немцы, представители ряда других стран Европы. Также наемники из стран, не имеющих отношения к постсоветскому пространству, НАТО, ЕС. Мы получали информацию, что черпают наемников с Ближнего Востока, Южной Америки, Австралии», — сказал эксперт.

Михайлов отметил. что услуги наемников оплачивает НАТО. При этом, добавил он, альянс выступал спонсором еще во времена советской войны в Афганистане. «Ситуация практически не меняется, просто расширяются объемы финансирования», — уточнил специалист.

26 января сообщалось, что двое наемников из Колумбии, воевавших на стороне ВСУ погибли, участвуя в боевых действиях. Как пояснили в колумбийском МИД, сограждане находились на Украине с декабря и служили в 49-м пехотном батальоне ВСУ.

24 января в ходе боев под Соледаром также были ликвидированы два иностранных наемника. Отмечалось, что оба убитых — Крис Пэрри и Эндрю Бэгшоу — являются гражданами Великобритании