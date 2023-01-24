Под Соледаром ликвидировали двух воевавших на стороне ВСУ британских наемников

Sky News: под Соледаром ликвидировали двух британских наемников, воевавших на стороне ВСУ

В ходе боев под Соледаром были ликвидированы два иностранных наемника, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что оба убитых — Крис Пэрри и Эндрю Бэгшоу — являются гражданами Великобритании, сообщает телеканал Sky News.

«Двое граждан Великобритании были убиты при попытке "гуманитарной эвакуации" из украинского города Соледара», — сказано в сообщении.

Ранее источник в силовых ведомствах Донецкой народной республики заявил, что ВСУ не сумеют самостоятельно обслуживать натовские танки, поэтому в случае согласования новых поставок Киеву в зону специальной военной операции, на линию соприкосновения, прибудут еще не менее 300 иностранных наемников.