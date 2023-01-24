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08:48, 24 января 2023Россия

В ДНР допустили прибытие 300 наемников в случае поставок танков Киеву

Источник ТАСС допустил прибытие 300 наемников в случае поставок танков Киеву в зону СВО

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не сумеют самостоятельно обслуживать натовские танки, поэтому в случае согласования новых поставок Киеву в зону специальной военной операции, на линию соприкосновения прибудут еще не менее 300 иностранных наемников. Такую мысль в разговоре с ТАСС допустил источник в силовых ведомствах Донецкой народной республики (ДНР).

Собеседник также предположил, что эти танки будут не только находиться под командованием Запада, но и управляться их расчетами.

«Практически нет никаких сомнений в том, что западные танки, если их поставят, будут ремонтироваться западными ремонтными бригадами. Речь о танковом батальоне, а это не только 40-42 танка, но и от 350 до 375 человек личного состава», — отметил источник в ДНР.

Сейчас речь идет о количестве до 40 машин, что «по численности примерно равно танковому батальону ФРГ», указал собеседник.

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Анна Щербакова
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