Пентагон призвал Запад нарастить военную помощь Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин призвал Запад нарастить военную помощь Украине

Министр обороны США Ллойд Остин призвал Запад нарастить военную помощь Украине. Его цитирует ТАСС.

«Это решающий момент для Украины и решающее десятилетие для всего мира», — сказал глава Пентагона, отметив, что США готовы поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

«Мы должны сохранить уровень оказываемой помощи, нашу решимость и даже нарастить усилия», — подчеркнул Остин. Он напомнил, что с начала российской специальной военной операции Белый дом направил Украине более 26,7 миллиарда долларов на военную помощь.

Ранее Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Киеву. В него вошли 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 90 бронетранспортеров Stryker. Также из техники Украина получит 53 бронеавтомобиля с противоминной защитой MRAP, 350 высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV (Humvee), 12 спецмашин для перевозки боеприпасов, шесть командно-штабных автомобилей и 22 тягача для буксировки вооружений.