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13:47, 20 января 2023Мир

Пентагон призвал Запад нарастить военную помощь Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин призвал Запад нарастить военную помощь Украине

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин призвал Запад нарастить военную помощь Украине. Его цитирует ТАСС.

«Это решающий момент для Украины и решающее десятилетие для всего мира», — сказал глава Пентагона, отметив, что США готовы поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

«Мы должны сохранить уровень оказываемой помощи, нашу решимость и даже нарастить усилия», — подчеркнул Остин. Он напомнил, что с начала российской специальной военной операции Белый дом направил Украине более 26,7 миллиарда долларов на военную помощь.

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Ранее Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Киеву. В него вошли 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 90 бронетранспортеров Stryker. Также из техники Украина получит 53 бронеавтомобиля с противоминной защитой MRAP, 350 высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV (Humvee), 12 спецмашин для перевозки боеприпасов, шесть командно-штабных автомобилей и 22 тягача для буксировки вооружений.

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Глеб Бажуткин
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