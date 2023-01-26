Двое наемников из Колумбии погибли в боях на Украине

Двое наемников из Колумбии, воевавших на стороне ВСУ, погибли в боях на Украине 18 января

Двое наемников из Колумбии, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли, участвуя в боевых действиях. Об этом сообщает колумбийский МИД, передает РИА Новости.

Как сообщили в ведомстве, граждане Колумбии находились на Украине с декабря и служили в 49-м пехотном батальоне ВСУ. По информации батальона, колумбийцы погибли в бою 18 января.

Отмечается, что на данный момент семьи погибших не получили доказательств этой информации. Начата процедура репатриации тел.