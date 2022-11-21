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20:20, 21 ноября 2022Бывший СССР

На Украине появился тюркский батальон

На Украине создан тюркский батальон «Туран», его возглавил гражданин Киргизии

Фото: Dmytro Smolienko / Reuters

На Украине появился тюркский батальон «Туран». Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Отмечается, что созданное подразделение возглавил гражданин Киргизии Алмаз Кудабек оглы, участвующий в боевых действиях на украинской стороне с 24 февраля. В своем видеообращении он, в частности, заявил о «геноциде тюркоязычного народа» на Украине.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело против создателей и участников «экстремистского батальона белорусских наемников», участвующих в боевых действиях на Украине. По данным ведомства, они, «следуя шаблонам шовинистской идеологии вооруженных группировок соседней страны», организовали «Полк имени Кастуся Калиновского».

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Алевтина Запольская
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