На Украине создан тюркский батальон «Туран», его возглавил гражданин Киргизии

На Украине появился тюркский батальон «Туран». Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Отмечается, что созданное подразделение возглавил гражданин Киргизии Алмаз Кудабек оглы, участвующий в боевых действиях на украинской стороне с 24 февраля. В своем видеообращении он, в частности, заявил о «геноциде тюркоязычного народа» на Украине.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело против создателей и участников «экстремистского батальона белорусских наемников», участвующих в боевых действиях на Украине. По данным ведомства, они, «следуя шаблонам шовинистской идеологии вооруженных группировок соседней страны», организовали «Полк имени Кастуся Калиновского».