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01:56, 16 ноября 2024Бывший СССР

На Украине ликвидировали белорусский отряд спецназа «АСП Террор»

На Украине ликвидирован белорусский отряд «АСП Террор», воевавший в составе ГУР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

На Украине ликвидирован белорусский отряд спецназа «АСП Террор», воевавший на стороне Киева. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Подчинявшийся Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины батальон был расформирован. Часть бойцов перешла в отряды специального назначения военной разведки, остальные военнослужащие «больше не выполняют боевых задач».

В 2023 году МВД Белоруссии признало интернет-ресурсы «АСП Террор» экстремистским формированием.

Ранее в Белоруссии признали террористическим полк имени Кастуся Калиновского, воюющий на стороне Вооруженных сил Украины. Представители вооруженного формирования используют ту же символику, что и белорусская оппозиция в эмиграции.

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