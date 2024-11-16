На Украине ликвидирован белорусский отряд «АСП Террор», воевавший в составе ГУР

На Украине ликвидирован белорусский отряд спецназа «АСП Террор», воевавший на стороне Киева. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Подчинявшийся Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины батальон был расформирован. Часть бойцов перешла в отряды специального назначения военной разведки, остальные военнослужащие «больше не выполняют боевых задач».

В 2023 году МВД Белоруссии признало интернет-ресурсы «АСП Террор» экстремистским формированием.

Ранее в Белоруссии признали террористическим полк имени Кастуся Калиновского, воюющий на стороне Вооруженных сил Украины. Представители вооруженного формирования используют ту же символику, что и белорусская оппозиция в эмиграции.