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18:27, 25 сентября 2024Бывший СССР

Белоруссия признала террористическим воюющий за ВСУ полк Калиновского

Верховный суд Белоруссии признал террористическим полк Кастуся Калиновского

Фото: Паўлюк Шапецька / Wikipedia

Верховный суд Белоруссии признал террористическим полк имени Кастуся Калиновского, воюющий на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил начальник управления генеральной прокуратуры республики Александр Карпович, сообщает в Telegram издание БелТА.

«На основании предоставленных доказательств установлена причастность экстремистски настроенных граждан, входящих в состав формирования, к организации, планированию и совершению актов терроризма на территории Белоруссии», — сообщил генпрокурор.

Он добавил, что члены полка также причастны к подготовке экстремистских актов, которые были предотвращены белорусскими спецслужбами.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция стремится создать предмятежную ситуацию в республике. По его словам, «беглые» пытаются «взбаламутить» общество в связи с выборами главы государства в 2025 году.

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      Глеб Палехов
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