Белоруссия признала террористическим воюющий за ВСУ полк Калиновского

Верховный суд Белоруссии признал террористическим полк Кастуся Калиновского

Верховный суд Белоруссии признал террористическим полк имени Кастуся Калиновского, воюющий на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил начальник управления генеральной прокуратуры республики Александр Карпович, сообщает в Telegram издание БелТА.

«На основании предоставленных доказательств установлена причастность экстремистски настроенных граждан, входящих в состав формирования, к организации, планированию и совершению актов терроризма на территории Белоруссии», — сообщил генпрокурор.

Он добавил, что члены полка также причастны к подготовке экстремистских актов, которые были предотвращены белорусскими спецслужбами.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция стремится создать предмятежную ситуацию в республике. По его словам, «беглые» пытаются «взбаламутить» общество в связи с выборами главы государства в 2025 году.

