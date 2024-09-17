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21:07, 17 сентября 2024Бывший СССР

Лукашенко уличил оппозицию в попытках создать предмятежную ситуацию в Белоруссии

Лукашенко: оппозиция и Запад пытаются создать предмятежную ситуацию в Белоруссии

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Белорусская оппозиция, выехавшая за границу, хочет создать предмятежную ситуацию в стране в преддверии президентских выборов, которые пройдут в 2025 году. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

По его словам, «беглые» пытаются «взбаламутить» общество. Лукашенко отметил, что представители белорусской оппозиции вместе с кураторами из стран Запада начинают разрабатывать соответствующий план действий.

«Все было. И атака в СМИ. Мы пытаемся достойно на это ответить», — добавил глава государства.

Лукашенко также сообщал, что Соединенные Штаты Америки готовят эскалацию в Белоруссии. Он подчеркнул, что нападение на территорию Белоруссии будет означать начало третьей мировой войны.

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      Екатерина Грищенко
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