Лукашенко уличил оппозицию в попытках создать предмятежную ситуацию в Белоруссии

Лукашенко: оппозиция и Запад пытаются создать предмятежную ситуацию в Белоруссии

Белорусская оппозиция, выехавшая за границу, хочет создать предмятежную ситуацию в стране в преддверии президентских выборов, которые пройдут в 2025 году. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

По его словам, «беглые» пытаются «взбаламутить» общество. Лукашенко отметил, что представители белорусской оппозиции вместе с кураторами из стран Запада начинают разрабатывать соответствующий план действий.

«Все было. И атака в СМИ. Мы пытаемся достойно на это ответить», — добавил глава государства.

Лукашенко также сообщал, что Соединенные Штаты Америки готовят эскалацию в Белоруссии. Он подчеркнул, что нападение на территорию Белоруссии будет означать начало третьей мировой войны.