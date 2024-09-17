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18:44, 17 сентября 2024Бывший СССР

Лукашенко заявил о подготовке эскалации ситуации в Белоруссии Соединенными Штатами

Лукашенко предупредил о начале третьей мировой в случае атаки на Белоруссию

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

США готовят эскалацию ситуации внутри Белоруссии. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, передает ТАСС.

По его словам, нападение на Белоруссию будет означать начало третьей мировой войны. Также он сообщил, что ему известно о планах Литвы инициировать в Гааге процесс против него.

Ранее Лукашенко заявил о готовности Белоруссии ответить на внешнюю агрессию. Он акцентировал внимание на том, что «белорусское миролюбие не надо принимать за слабость».

До этого он заявил о желании США решить проблему России и Китая за счет Украины и Белоруссии. Лукашенко сообщил, что Белоруссии не стоит втягиваться в «эту бойню».

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      Илья Таксюр
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