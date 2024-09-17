Лукашенко заявил о готовности Белоруссии ответить на внешнюю агрессию

Лукашенко: нам как никогда раньше есть чем ответить на внешнюю агрессию

Белоруссии как никогда есть чем ответить на внешнюю агрессию. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТа.

«Я уже говорил: белорусское миролюбие не надо принимать за слабость. Когда я говорю об этом, вы не подумайте, что блефую или сгущаю краски. Нет. В этом плане нам как никогда раньше есть чем ответить», — сказал он.

Ранее Лукашенко рассказал о «приводящей в бешенство» политике Польши. По его словам, сейчас польские власти проводят несамостоятельную политику, так как обострение отношений с Россией и Белоруссией не нужно ни народу Польши, ни руководству этой страны.

