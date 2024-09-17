Лукашенко заявил о готовности Белоруссии ответить на внешнюю агрессию

Белоруссии как никогда есть чем ответить на внешнюю агрессию. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТа.
«Я уже говорил: белорусское миролюбие не надо принимать за слабость. Когда я говорю об этом, вы не подумайте, что блефую или сгущаю краски. Нет. В этом плане нам как никогда раньше есть чем ответить», — сказал он.
Ранее Лукашенко рассказал о «приводящей в бешенство» политике Польши. По его словам, сейчас польские власти проводят несамостоятельную политику, так как обострение отношений с Россией и Белоруссией не нужно ни народу Польши, ни руководству этой страны.