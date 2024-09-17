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18:29, 17 сентября 2024Бывший СССР

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии ответить на внешнюю агрессию

Лукашенко: нам как никогда раньше есть чем ответить на внешнюю агрессию

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Белоруссии как никогда есть чем ответить на внешнюю агрессию. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТа.

«Я уже говорил: белорусское миролюбие не надо принимать за слабость. Когда я говорю об этом, вы не подумайте, что блефую или сгущаю краски. Нет. В этом плане нам как никогда раньше есть чем ответить», — сказал он.

Ранее Лукашенко рассказал о «приводящей в бешенство» политике Польши. По его словам, сейчас польские власти проводят несамостоятельную политику, так как обострение отношений с Россией и Белоруссией не нужно ни народу Польши, ни руководству этой страны.

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      Илья Таксюр
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