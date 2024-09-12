Лукашенко рассказал о «приводящей в бешенство» политике Польши

Лукашенко заявил, что власти Польши проводят несамостоятельную политику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство из-за политики властей Польши. Об этом сообщает «Белта».

По словам Лукашенко, сейчас польские власти проводят несамостоятельную политику, поскольку обострение отношений с Россией и Белоруссией — не нужно ни народу Польши, ни руководству этой страны.

«Они это понимают. Но дядя Сэм заставляет. Американцам надо, чтобы здесь — в Европе — была война. Тогда они будут в фаворе», — заявил белорусский президент, добавив, что от действий собственного правительства, запрещающего сотрудничество с Минском и Москвой, уже «пришли в бешенство все бизнесмены».

При этом Лукашенко признал, что в конфликте не может быть виновата одна сторона. «Не надо ссориться с поляками. Может, мы где-то что-то не доработали. Давайте будем с ними по-хорошему, давайте будем делать шаги навстречу», — заключил он.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова хоть завтра нормализовать отношения с Польшей. Он заключил, что «если, не дай бог, что-нибудь случится в Польше, как в Украине, нам легко не будет». Однако при этом Белоруссию невозможно поставить на колени.