Лукашенко заявил о желании США решить проблему России и Китая за счет Украины и Белоруссии

Лукашенко: за счет Украины и Белоруссии США хотят решить проблему с РФ и Китаем

США хотят решить проблему с РФ и Китаем за счет Украины и Белоруссии. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТа.

По его словам, сегодня все государства увидели, что на самом деле представляют из себя США и какие цели преследуют. При этом мир стал настолько нестабильным, что никто не может предсказать, что будет завтра.

«Нашими руками нас будут убивать (это и делают), поэтому надо остановиться. Нам втягиваться в эту бойню не надо, потому что будет нелегко. Хоть кому-то это очень-очень нужно. Нам нужно выдержать, нужно вытерпеть. Главное, чтобы наши люди понимали, что это непросто сейчас», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил о готовности Белоруссии нормализовать отношения с Польшей. Он также добавил, что Белоруссию невозможно поставить на колени.

