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17:16, 12 сентября 2024Бывший СССР

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии нормализовать отношения с Польшей

Лукашенко: Белоруссия готова нормализовать отношения с Польшей

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова хоть завтра нормализовать отношения с Польшей. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, ему перед поляками «абсолютно не стыдно» и Минск готов хоть завтра нормализовать отношения с Варшавой. При этом есть целый ряд действий Польши, которые не направлены на урегулирование отношений.

«Зачем [в Польше — прим. «Ленты.ру»] закрыли погранпереходы? Ведь там по живому граница проходила. На могилу нельзя попасть. Если наш поляк занимает какую-то конструктивную позицию, он в Польше враг. Почему? Поэтому вам не должно быть стыдно за ту политику, которую мы проводим в отношении Польши», — сказал Лукашенко.

Он заключил, что «если, не дай бог, что-нибудь случится в Польше, как в Украине, нам легко не будет». Однако при этом Белоруссию невозможно поставить на колени.

Ранее Лукашенко заявил о готовности Запада платить оппозиции только за вооруженные действия. По его словам, Белоруссия хорошо знает, откуда будет вторжение.

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      Илья Таксюр
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