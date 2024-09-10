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14:27, 10 сентября 2024Бывший СССР

Лукашенко заявил о готовности Запада платить оппозиции только за вооруженные действия

Лукашенко: Запад готов платить оппозиции только за вооруженные действия

Фото: Henadz Zhikov / Globallookpress.com

Запад готов платить представителям оппозиции, которые находятся за рубежом, только за вооруженные действия в Белоруссии. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает БЕЛТА в своем Telegram-канале.

«У Госдепартамента [США просят], у поляков, других, в Евросоюзе. Им вопрос: "Зачем?" Мы будем в средствах массовой информации мочить Беларусь. Им говорят: "Так уже ж мочили. На это денег не будет, только на вооруженные действия на территории Беларуси"», — рассказал глава государства.

По его словам, Белоруссия ждет. Минск можно не предупреждать, откуда будет вторжение, добавил Лукашенко. Как отметил лидер республики, Белоруссия это хорошо знает.

Ранее президент Белоруссии сообщал, что в случае агрессии против страны Россия введет свои войска на ее территорию. Как он утверждал, белорусская армия примет первый удар, а ВС России станут «подстраховкой в резерве».

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      Кристина Есикова
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