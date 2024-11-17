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10:07, 17 ноября 2024Бывший СССР

Экстренные отключения электроэнергии ввели по всей территории Украины

На Украине после взрывов 17 ноября ввели режим экстренных отключений света
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Министр энергетики Украины Герман Галущенко объявил о вводе экстренных отключений электроэнергии по всей территории страны. В сообщении на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) он указал, что это связано с российскими ударами по энергосистеме.

«Атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии», — констатировал глава ведомства.

Галущенко уточнил, что там, где это возможно, специалисты уже приступили к работе по устранению ущерба и последствий взрывов.

Российская армия в воскресенье, 17 ноября, нанесла массированный удар по критически важным объектам на Украине. Взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Одессе и других городах страны. При этом в Одессе пропали свет и вода, а в Кривом Роге — электричество.

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