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10:27, 17 ноября 2024Бывший СССР

В МИД Украины оценили масштаб атаки Российской армии

Глава МИД Украины Сибига: ВС РФ предприняли одну из крупнейших воздушных атак
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На Украине дали оценку массированному удару по объектам инфраструктуры, предпринятому Вооруженными силами (ВС) РФ утром в воскресенье, 17 ноября. На своей странице в социальной сети X министр иностранных дел страны Андрей Сибига отметил, что атака стала одной из наиболее масштабных.

«Россия начала одну из крупнейших воздушных атак: беспилотники и ракеты против мирных городов, критически важной инфраструктуры», — написал глава МИД Украины, оценивая действия Российской армии.

Сибига добавил, что атака стала истинным ответом президента России Владимира Путина тем мировым лидерам, которые звонили ему и навещали в последнее время. По мнению дипломата, Украина должна добиться урегулирования конфликта силой, а не умиротворением.

Российская армия в воскресенье, 17 ноября, нанесла массированный удар по критически важным объектам на Украине. Взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Одессе и других городах страны. При этом в Одессе пропали свет и вода, в Кривом Роге — электричество.

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