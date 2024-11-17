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12:17, 17 ноября 2024Бывший СССР

Оценен ущерб инфраструктуре Украины после массированной атаки Российской армии

Подпольщик Лебедев: после атаки ВС РФ на Украине были поражены 63 объекта
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ukrainian Emergency Service / AP

На Украине в результате проведенной Вооруженными силами (ВС) России масштабной атаки были поражены 63 объекта инфраструктуры. Такую оценку нанесенного ущерба в беседе с РИА Новости дал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Прилеты по Украине сегодня утром — с четырех утра и до половины одиннадцатого. Мне написали о 63 попаданиях», — констатировал член сопротивления.

Он добавил, что среди пораженных объектов оказался целый ряд полигонов Вооруженных сил Украины в западной части страны. Кроме того, по имеющимся у Лебедева неподтвержденным данным, под удар попали некоторые пограничные части ВСУ, что может поспособствовать побегу уклонистов от мобилизации в соседние государства.

Ранее свою оценку российской атаке дал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в общей сложности ВС РФ применили около 120 ракет и 90 дронов.

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