Оценен ущерб инфраструктуре Украины после массированной атаки Российской армии

Подпольщик Лебедев: после атаки ВС РФ на Украине были поражены 63 объекта

На Украине в результате проведенной Вооруженными силами (ВС) России масштабной атаки были поражены 63 объекта инфраструктуры. Такую оценку нанесенного ущерба в беседе с РИА Новости дал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Прилеты по Украине сегодня утром — с четырех утра и до половины одиннадцатого. Мне написали о 63 попаданиях», — констатировал член сопротивления.

Он добавил, что среди пораженных объектов оказался целый ряд полигонов Вооруженных сил Украины в западной части страны. Кроме того, по имеющимся у Лебедева неподтвержденным данным, под удар попали некоторые пограничные части ВСУ, что может поспособствовать побегу уклонистов от мобилизации в соседние государства.

Ранее свою оценку российской атаке дал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в общей сложности ВС РФ применили около 120 ракет и 90 дронов.