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09:20, 17 ноября 2024Бывший СССР

Российские военные нанесли удар по Одессе

Подпольщик Лебедев заявил об ударе по Одессе, в некоторых районах отключили свет
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: РИА Новости

Российские военные нанесли удар по Одессе. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, добавивший, что в городе слышна вторичная детонация.

«Прилет с детонацией со стороны Ильичевска», — передал он со ссылкой на своих коллег по подполью.

Эти сведения в своем Telegram-канале подтвердило и украинское издание «Страна.ua». По данным журналистов, мэр города объявил об отключении света в некоторых его районах. Вслед за этим местные жители пожаловались на перебои с водой. Также был остановлен электротранспорт. В некоторых районах Одессы виден поднимающийся дым, однако точных данных о пораженных объектах пока не поступало.

Ранее российские военные атаковали Николаев. Мэр города Александр Сенкевич рассказал об этом в своем Telegram-канале. Вскоре после этого он упомянул о второй серии взрывов, а местные журналисты — о третьей.

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