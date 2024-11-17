В Николаеве прозвучали взрывы

Мэр Николаева Сенкевич заявил о взрывах в городе

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе на юге Украины произошли взрывы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сенкевич заявил, что в городе были слышны взрывы, позже он сообщил о них повторно. В свою очередь, издание «Общественное. Новости» написало о третьей серии взрывов. Другие детали происшествия не указаны.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы России нанесли ночью удары по украинским военным объектам в Николаеве и Запорожье. Он уточнил, что система противовоздушной обороны (ПВО) работала в Николаеве.