ВС России нанесли удары по украинским военным объектам в Николаеве и Запорожье

Лебедев: ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в Николаеве и Запорожье

Вооруженные силы России нанесли ночью удары по украинским военным объектам в Николаеве и Запорожье. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, во время нанесения ударов работала система противовоздушной обороны (ПВО). Он добавил, что «не обошлось без жертв и пострадавших среди мирного населения». Лебедев также сообщил, что ПВО работала в Николаеве. В подконтрольном Вооруженным силам Украины Запорожье под ударом оказалось общежитие. Координатор подполья отметил, что, несмотря на строжайший запрет украинских спецслужб, на месте происшествия идут профессиональные съемки.

Ранее на Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры под Запорожьем. Какие именно объекты были повреждены. не уточняется.

